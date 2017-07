Dario Donatelli, direttore sportivo del Genoa, è intervenuto a Radio Crc durante la trasmissione Si Gonfia La Rete: "Juventus e Napoli sono le squadre che lotteranno per lo scudetto, ma i bianconeri sono ancora molto avanti. Il Napoli sta lavorando benissimo ed esprime un gran calcio, credo però che manchi qualcosa. La Juve sa sempre come sostituire i propri calciatori. Il Milan può fare bene, ma occhio all'Inter. Lazovic non è in vendita. Giaccherini è un grande giocatore, può far comodo a tante squadre. Noi abbiamo tanta voglia di riscattarci dopo lo scorso anno. Simeone è un giocatore del Genoa, se verrà un'offerta di un club più importante faremo tutti delle valutazioni. Izzo? No comment. Non è previsto nessun incontro con Giuntoli per Giaccherini. Preziosi è più in sella di prima ed è molto attivo sul mercato. Pellegri è un ragazzi di 16 anni e vale molto".