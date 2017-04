Il futuro di Ivan Juric sulla panchina del Genoa verrà deciso dopo la partita del 14 maggio che si giocherà in casa del Palermo.



Come spiega Il Secolo XIX il tecnico sarebbe tornato col solo obiettivo di salvare i rossoblù, Non è ancora arrivata nessuna conferma sulla sua presenza in panchina dalla prossima stagione, infatti la dirigenza rossoblu deciderà in senso positivo solo qualora il Genoa non abbandoni la categoria per la Serie B.



Tutte le decisioni concrete verranno quindi prese solo a due giornate dal termine, quando il futuro del Genoa sarà delineato.