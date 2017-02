Non siamo all'altezza del maestro Zamparini o dell'ex presidente del Cagliari Massimo Cellino ma la distanza che separa Enrico Preziosi dai suoi colleghi più irascibili è minima.



Andrea Mandorlini, arrivato in sostituzione dell'esonerato Ivan Juric, sollevato dall'incarico dopo il tracollo subito domenica dal Genoa a Pescara, sarà infatti il sedicesimo allenatore a sedersi sulla panchina rossoblu dall'avvento di Preziosi alla presidenza del club.



16 tecnici in 13 anni: una media di molto superiore ad un cambio a stagione.

L'unico tecnico in grado di tenersi il posto per un'intera stagione è stato fin qui Gian Piero Gasperini, proprio il predecessore di Juric e quello che sarebbe dovuto essere il punto di riferimento del Pirata croato.



Nel lungo elenco rientrano: Donadoni, Cosmi, Vavassori (2 volte), Perotti, Guidolin, Ballardini, Malesani, entrambi cacciati per due volte, Marino, De Canio, Del Neri, Liverani.