Dopo l'espulsione rimediata domenica sera contro il Palermo, che tante critiche gli ha attirato, Mattia Perin ha trovato a suo modo come chiedere scusa ai tifosi rossoblu.



Intervenuto ieri pomeriggio alla festa del settore giovanile del Genoa, assieme al compagno di squadra Luca Rigoni, Perin ha invitato i calciatori in erba a non seguire il suo modello caratteriale: "Speriamo che nessuno di loro, abbia la testa come la mia" ha affermato il portiere di Latina, senza nominare l'episodio di domenica ma evidentemente riferendosi proprio a quello, oltre agli altri avvenimenti poco edificanti che l'hanno protagonista in passato.