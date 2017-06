Esattamente come un anno fa, anche oggi l'obiettivo principale per rafforzare l'attacco del Genoa corrisponde al nome di Gianluca Lapadula.



Sfumato la scorsa estate, a causa dell'inserimento repentino del Milan quando sembrava ad un passo da Pegli, ora che il centravanti piemontese non sembra più rientrare nei piani di Vincenzo Montella il Grifone prova a tornare alla carica per aggiudicarsi le prestazioni dell'ex capocannoniere di Serie B.



A tal proposito la dirigenza rossoblù e quella rossonera si sono già incontrate nei giorni scorsi, prima che tra le due società nascesse la trattativa attorno a Mattia Perin. La richiesta del Genoa è stata quella di ottenere il giocatore in prestito per uno o due anni. Il Milan, però, forte delle tante richieste sull'attaccante, ha risposto che Lapadula si muoverà solo a titolo definitivo.



Il problema è che i rossoneri pretendono almeno 15 milioni per il cartellino dell'ex Pescara, cifra che i rossoblù non possono assolutamente permettersi, neanche nel caso in cui nel frattempo Giovanni Simeone venisse ceduto altrove. L'unica strada percorribile sembra quella di inserire Lapadula nella trattativa Perin. Finora tuttavia le due dirigenze hanno sempre dichiarato distinte e separate le due questioni.