Oscar Hiljemark è praticamente un nuovo giocatore del Genoa.



In giornata, con una trattativa lampo, i dirigenti del Grifone hanno infatti trovato l'intesa con il Palermo, concretizzando un'operazione che prevede l'arrivo del centrocampista svedese in prestito con obbligo di riscatto da parte del Genoa fissato attorno ai 2,5 milioni di euro.



Secondo quanto riferisce Sky Sport, il 24enne ex Psv Eindhoven già in serata partirà da Palermo per raggiungere Genova e sottoporsi domani alle visite mediche.



L'arrivo di Hiljemark chiude definitivamente le porte all'ipotesi Carmona, ma non ad Hernanes, per il quale il Genoa resterà vigile fino alle ultime ore di mercato.