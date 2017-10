Antonio Salcedo, papà di Eddy, attaccante classe 2001 del Genoa, parla del figlio e dell'interessamento del Milan a MilanNews.it: "Siamo molto contenti perché lui è riuscito ad esprimersi ed è la prima volta che viene in Primavera ed ha fatto gol. L’interesse del Milan? E’ molto bello per lui, perché fa capire che sta lavorando bene e dovrà sforzarsi per continuare così. Con i rossoneri non abbiamo parlato, solo voci. Adesso siamo concentrati sul Genoa. Lui vuole arrivare in pianta stabile in prima squadra e vedremo in futuro cosa succederà