Sono stati i primi due acquisti dell'ultimo mercato invernale rossoblu.

Arrivati a Genova a cavallo di Capodanno, entrambi provenienti dalla Serie B, Andrea Beghetto e Leonardo Morosini furono unanimemente indicati come due grandi colpi in prospettiva per il Grifone. Ambedue venivano infatti indicati come due tra i giovani più interessanti della cadetteria, non a caso seguiti da numerosi club di A.



Ad oltre un mese e mezzo dal loro approdo a Pegli, però, la coppia di giovani promesse non ha ancora avuto modo di indossare ufficialmente la maglia del Genoa. Nonostante la totale mancanza di certezze che in questo momento sta avvolgendo la formazione rossoblu, per Juric il loro momento non è ancora arrivato. A penalizzarli, oltre ad una scarsa esperienza nella massima serie, anche il comune ruolo di trequartista, non proprio quello in cui i rossoblu hanno più carenze in questo momento.



L'emergenza a centrocampo e la crisi di risultati potrebbe però cambiare qualcosa già domenica a Pescara. Nei giorni scorsi Juric ha più volte provato Morosini nell'ipotetico 11 titolare, schierandolo come trequartista alle spalle di Simeone e Palladino. Probabile quindi che l'ora del 22enne veneto possa scoccare proprio all'Adriatico.