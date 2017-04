Non si parla di tempistiche, ma il post pubblicato ieri sera sul profilo Instagrma ufficiale della clinica Villa Stuart lascia davvero ben sperare per il pieno recupero fisico di Mattia Perin. " Procede per il meglio il recupero di Mattia Perin - si legge - che nella giornata di ieri ha effettuato le visite di controllo a VillaStuart ed i test di valutazione a tre mesi dall'intervento chirurgico dopo l'infortunio patito a gennaio. Perin continua a lavorare per tornare di nuovo tra i pali".



Un post al quale il portiere del Genoa ha risposto lasciando in regalo alla struttura una sua maglia autografa con la scritta: “Grazie al mitico Prof. Mariani, alla sua équipe, a tutti i fisioterapisti, preparatori atletici, ai ragazzi del centro e a quelli della segreteria per non avermi fatto mai mancare nulla e avermi fatto sentire sempre a casa… Dopo 2 anni spero di vedervi ancora ma non più in questa “bruttissima” clinica!!! Con affetto, il vostro Mattia“.



Infortunatosi al ginocchio lo scorso 8 gennaio, nel corso della gara interna contro la Roma, Perin dovrebbe rientrare in campo con la ripresa della prossima stagione, a fine agosto.