Multa salata in arrivo per Goran Pandev.



Il 33enne macedone che domenica scorsa contro il Bologna con un gesto plateale si rifiutò di entrare in campo in pieno recupero, favorendo però involontariamente il gol di Ntcham entrato al suo posto, verrà punito in giornata dal Genoa.



Nonostante il buon esito della vicenda, conclusasi con la rete del pareggio del Grifone, la società rossoblu non ha infatti alcuna intenzione di soprassedere sulla reazione scomposta mostrata in favor di telecamera dall'ex attaccante di Lazio ed Inter.



Il carattere vulcanico di Pandev è quasi proverbiale e la sua carriera è un misto di giocate spettacolari alternate a incontrollabili scatti d'ira. L'ultimo risale allo scorso 25 settembre quando, con il Genoa già in 10 uomini nella gara interna contro il Pescara, il macedone si fa cacciare rivolgendo qualche parola di troppo all'indirizzo dell'arbitro, peraltro ripetendo quanto già fatto l'anno passato contro la Lazio.



Alla luce di questi episodi, non è escluso che la società dicendo di dare oltre ad una multa anche un'altra punizione accessoria, come una temporanea estromissione dalla rosa.