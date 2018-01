Il Sassuolo continua a guardare in casa Genoa per rinforzare il proprio organico in questa sessione di mercato.



Dopo aver fatto sondaggi, entrambi infruttuosi, per i difensori Izzo e Rossettini, la società neroverde starebbe ora pensando ad un attaccante rossoblu per rinforzare il proprio reparto avanzato. Secondo l'edizione odierna del Secolo XIX a finire nel mirino dei dirigenti emiliani sarebbe questa volta Gianluca Lapadula.



Anche in questo caso tuttavia, proprio come per i due difensori, le intenzioni del Sassuolo dovrebbero rimanere tali. Nonostante una stagione ricca di difficoltà, la dirigenza del Genoa ha infatti più volte ribadito la propria fiducia nei confronti dell'attaccante piemontese, costato ben 13 milioni lo scorso luglio quando venne prelevato dal Milan.