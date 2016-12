Occhi in casa Atalanta per sostituire Rincon. Il- secondo La Gazzetta dello Sport - ha messo nel mirino Carlos, centrocampista in uscita dai nerazzurri che interessa anche al Pescara. Il cileno in questa stagione ha giocato solo due partite con Gasperini. In alternativa ci sono Hernanes (Juve, ma Allegri potrebbe trattenerlo in bianconero), Dezi (Perugia) e Bisoli del Brescia.