Si fa sempre più concreto l'interesse del Torino per Giovanni Simeone.



Nelle scorse ore la società granata ha infatti presentato un'offerta ufficiale per l'attaccante argentino del Genoa. Il ds torinista Gianluca Petrachi avrebbe messo sul piatto 13 milioni di euro, cifra simile a quella proposta recentemente ai rossoblu dalla Fiorentina, altra squadra molto vigile sul 21enne figlio d'arte.



Entrambe le proposte appaiono però ben lontane da quella quota 20 milioni che Enrico Preziosi conta di racimolare dalla vendita del Cholito. D'altronde per Simeone junior le pretendenti non mancano e l'ipotesi di scatenare un'asta internazionale attorno al proprio gioiello è troppo allettante per il presidente del Genoa per convincerlo a privarsi di lui al primo assalto ricevuto.



La cosa più probabile è quindi che, a meno che sulla scrivania del Joker non arrivi a breve una cifra irrinunciabile, la telenovela Simeone andrà avanti ancora a lungo in questa lunga estate calda.