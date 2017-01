Continua la caccia del Torino ad un difensore esperto da regalare a Sinisa Mihajlovic.



Da tempo gli occhi dei granata stanno seguendo con attenzione un giocatore del Genoa, l'argentino Ezequiel Munoz, anche se la prima scelta di Urbano Cairo sembra essere il tunisino del Valencia Aymen Abdennour.



In ogni caso il Grifone non sembra essere troppo convinto di lasciar partire il difensore che, dopo un inizio di stagione tra alti e bassi, ultimamente si è guadagnato il posto da titolare nel tridente difensivo di Ivan Juric. Ad ogni modo il presidente del Genoa Enrico Preziosi, stando a quanto riporta oggi Tuttosport, avrebbe già fissato il prezzo di Munoz: 10 milioni di euro. Una cifra non certo modesta che con tutta probabilità tradisce la volontà del club rossoblu di non volersi privare del proprio difensore.