Dopo due settimane di esilio, dovute al ritiro imposto dal presidente Enrico Preziosi, il Genoa è tornato oggi ad allenarsi a Pegli.



In attesa di capire se la società deciderà o meno di ordinare un nuovo ritiro punitivo, i rossoblu hanno cominciato la preparazione in vista del penultimo impegno della stagione, la gara interna di domenica pomeriggio contro il Torino.



Per Ivan Juric l'unica buona notizia è il recupero di Nicholas Burdisso, che con i granata tornerà al centro della difesa dopo il turno di squalifica scontato a Palermo. Apprensione invece per le condizioni di Diego Laxalt e Giovanni Simeone. L'uruguaiano è uscito malconcio dalla sfida in terra siciliana, mentre l'argentino, già alle prese con guai fisici la scorsa settimana, nonostante l'impiego parziale contro i rosanero non appare ancora del tutto recuperato.



Le condizioni di entrambi verranno comunque valutate nei prossimi giorni. Inutile dire come la speranza di Juric sia quella di recuperarli entrambi, essendo ambedue pedine fondamentali per il suo assetto tattico.