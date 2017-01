Un affare in piedi, un giocatore da tenere d'occhio. Il Genoa è molto vicino a Lorenzo Callegari, centrocampista classe 1998 di proprietà del Paris Saint-Germain. Un arrivo in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, fino al 30 giugno 2018, un'operazione che ricorda molto che quella con il Manchester City per Olivier Ntcham, con la speranza, per i rossoblu, che i risultati siano migliori. Nome e cognome italiani, nazionalità francese, il 18enne prodotto del settore giovanile del Psg è nato e vive alle porte di Parigi ma è legato con un filo diretto all'Italia. La mamma è di Foggia, il papà Giuseppe, che gestisce due ristoranti a Issy-les-Moulineaux, è originario di Groppallo di Farini, nel piacentino, dove Lorenzo ha spesso trascorso l'estate.



CAMPIONE D'EUROPA - Centrocampista di grande talento, in grado di giocare da numero 6 e da numero 8, Callegari inizia la sua carriera nel CSM Clamart, a 12 anni entra nel settore giovanile del Paris Saint-Germain dopo aver superato un provino al Camp des Loges. Con la maglia del club della capitale arriva a una finale di Uefa Youth League, persa contro il Chelsea (Callegari non la gioca con per infortunio), con quella della Francia conquista un Europeo Under 17, nel 2015 contro la Germania (dopo aver eliminato l'Italia). Dopo un preseason da protagonista, agli ordini di Emery, lo scorso 30 novembre fa il suo esordio in Ligue 1, nel 2-0 del Psg all'Angers.



DI BIAGIO, VERRATTI, PIRLO - Seguito dalla scuderia di procuratori "11 de légende", che ha tra i suoi assistiti Thiago Motta, Callegari in Francia viene paragonato a Di Biagio, ma il diretto interessato non ha mai nascosto di ispirarsi a Verratti e soprattutto ad Andrea Pirlo, idolo di sempre. Presente e passato dell'Italia, Callegari sarà il futuro o deciderà di difendere i colori della Francia?