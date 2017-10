Approfittando della pausa per gli impegni delle nazionali, il Genoa starebbe pensando di organizzare per il prossimo fine settimana un'amichevole internazionale con avversario e sede ancora da definire.



Secondo il Secolo XIX, la dirigenza rossoblù avrebbe contattato a tal proposito gli omologhi del Sion, squadra del massimo campionato svizzero allenata dall'ex difensore di Inter e Atalanta Paolo Tramezzani.



Il club elvetico, nella cui rosa figurano anche le vecchie conoscenze genoane Kevin Costant e Robert Acquafresca, dal 4 all'8 ottobre sarà infatti in ritiro a Cervo, vicino ad Imperia.



Dopo le tre sfide dell'ultimo precampionato contro Hoffenheim, Nantes ed Heerenveen, tutte vinte brillantemente dai rossoblu, ora il Grifone prova a respirare nuovamente il profumo d'Europa, seppur in amichevole.