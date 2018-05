Possibile mossa di mercato in prospettiva per il Genoa che in questi giorni sta vagliando da vicino le potenzialità di un promettente centrocampista argentino.



Si tratta di Gonzalo Nicolas Virano, regista con buone doti offensive, classe 1999, cresciuto nel vivaio del Boca Juniors e reduce da una bella stagione nel campionato maltese. Le sue prestazioni con la maglia del Senglea Athletic, club con il quale ha realizzato sei reti ed altrettanti assist in 22 apparizioni, hanno attirato su di lui l'attenzione di diverse società europee, come Chievo e Shakhtar Donetsk. Prima di tutti si è però mosso il Grifone che, secondo quanto appreso in esclusiva da Calciomercato.com, nei giorni scorsi ha invitato il ragazzo ad allenarsi ad Arenzano con la propria Primavera per valutarlo da vicino ed eventualmente tesserarlo in vista della prossima stagione.



Nel frattempo ieri pomeriggio Virano ha assistito dalla tribuna d'onore del Ferraris alla sfida tra il Genoa e la Fiorentina, accompagnato dal suo agente Paolo Palermo, lo stesso che cura anche gli interessi di Armando Izzo, e rimanendo positivamente colpito dall'atmosfera del tempio rossoblù. Uno stadio nel quale tanti suoi connazionali hanno fatto grandi cose in passato. La sua speranza, che è anche quella del Genoa, è di poterne presto ripercorrere le gesta.