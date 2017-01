Passano i giorni e si avvicina la fine del calciomercato invernale. E con esso rischia seriamente di svanire quello che da oltre sei mesi è il sogno proibito di Preziosi e del Genoa.



Non bastasse la volontà di Massimiliano Allegri, non pienamente convinto di lasciar partire il brasiliano, a maggior ragione dopo l'infortunio patito da Lemina in Coppa d'Africa, ad aggiungere chilometri tra il centrocampista della Juventus e Pegli ci si mette ora anche la Turchia.



Nei giorni scorsi il Fenerbahce ha fatto pervenire un'importante offerta ai bianconeri, promettendo al Profeta un ingaggio triennale da 5 milioni all'anno. Cifre distanti anni luce dagli standard rossoblu.



Hernanes al momento non sembra troppo deciso di accettare la proposta del club di Istanbul e si sarebbe preso qualche giorno per rifletterci su, visto che questo, con ogni probabilità potrebbe essere l'ultimo suo cambio di maglia di un certo rilievo. Tuttavia il brasiliano nelle scorse settimane ha già rifiutato una grossa offerta proveniente dalla Cina poiché intenzionato a restare a giocare in grande campionato.



Nel mezzo c'è il Genoa che resta in attesa di sviluppi, pronto ad affondare il colpo qualora se ne profili la possibilità.