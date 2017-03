Sono ben tre i giocatori del Genoa in diffida che, in caso di ammonizione domenica ad Empoli, rischiano di fare da spettatori al derby del prossimo 11 marzo.



A ricordare la situazione 'gialli' del Grifone è il Secolo XIX. A rischio squalifica sono due elementi della difesa, Lucan Orban ed il capitano Nicolas Burdisso, e l'esterno di centrocampo Diego Laxalt, che tra l'altro domenica al Castellani giocherà contro il suo passato, essendo transitato dalla Toscana alla sua prima esperienza in Italia.



Per tutti e tre l'incubo è ovviamente quello di incappare in un'ammonizione che costringerebbe mister Mandorlini a rivedere l'assetto tattico della sua squadra proprio in vista della gara più importante della stagione.