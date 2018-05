Il Genoa prosegue nella sua lunga tradizione nello scovare talenti in Serie B.



L'ultimo nome finito sul taccuino degli uomini mercato rossoblù è quello del regista sloveno del Venezia Leo Stulac. Arrivato in laguna due stagioni fa, grazie all'operato dell'allora direttore generale arancioneroverde Giorgio Perinetti, ora il 23enne di Capodistria che a fine stagione si libererà a parametro zero, sarebbe finalmente pronto a compiere il salto di categoria richiamato dal suo mentore proprio al Grifone.



Stando a quanto riposta Gazzamercato.it tuttavia la società ligure deve guardarsi dalla concorrenza di almeno altri due club di A, come Sassuolo e Chievo, entrambi molto attirati dall'idea di accappararsi le prestazioni del talentuoso centrocampista balcanico.