Per qualcuno la squalifica di diciotto mesi, a fronte dei sei anni inizialmente richiesti dal Procuratore Federale, comminati ad Armando Izzo per la vicenda calcioscommesse sono un bicchiere mezzo pieno.



Non il però per il diretto interessato che, in vista del processo d'appello che dovrebbe tenersi entro 40 giorni, ha deciso di cambiare avvocato.



Evidentemente il lavoro fin qui svolto dal dottor Antonio De Rensis non ha convinto appieno Izzo che, d'accordo con i vertici dirigenziali del Genoa ha tolto il mandato al suo vecchio legale per affidarlo a Mattia Grassani.





Oltre alla squalifica di un anno e mezzo, immediatamente esecutiva, Izzo è stato condannato anche al pagamento di 50.000 euro sempre per l'omessa denuncia di due tentativi di combine operati da un boss della camorra ai tempi in cui il difensore rossoblu militava nell'Avellino in Serie B.