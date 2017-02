Non bastasse una condizione di forma pessima, con appena due punti raggranellati nelle ultime nove gare di campionato, un allenatore appena licenziato e sostituito da un collega non proprio ben visto da queste parti, una tifoseria in ebollizione con dirigenza e calciatori, a giocare un brutto scherzo al Genoa potrebbe mettercisi anche il calendario.



Non tanto quello che vedrà impegnato direttamente il Grifone, atteso nelle prossime due settimane dalla gara interna con il Bologna e dalla trasferta di Empoli, contro squadre molto vicine per condizione atletica e posizione in classifica, quanto per le sfide che attendono alcune delle sue immediati inseguitrici.



Palermo e Pescara, ossia due delle compagini che proveranno a fare la corsa sui rossoblu per garantirsi una difficile permanenza in A, saranno le prossime avversarie della Sampdoria. Nulla di clamoroso se non fosse che in rete si è già diffuso tra i tifosi blucerchiati l'hashatg scansiamoci, un'evidente allusione al fatto di concedere vita facile alle dirette concorrenti del Grifone. Non sembrano pochi, infatti, i sostenitori doriani disposti a lasciare per strada sei punti pur di danneggiare gli acerrimi rivali cittadini, riaprendo una corsa salvezza che al momento appare chiusa a doppia mandata.



Un po' come successe nel 2010 tra Lazio ed Inter, quando i tifosi biancocelesti chiesero esplicitamente ai propri beniamini di perdere la gara con i nerazzurri per non favorire la Roma nella lotta scudetto. Di pochi giorni fa è poi un'analoga proposta avanzata dai supporter del Torino ai granata, impegnati nell'Olimpico giallorosso contro la prima inseguitrice della Juventus.





Anche perchè subito dopo queste due gare ci sarà proprio il derby della Lanterna, l'occasione dei sogni per ogni tifoso blucerchiato per ritornare alla vittoria ed affossare ulteriormente le speranze rossoblu.