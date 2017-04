Dopo i due giorni di festa, coincidenti con le festività pasquali, concessi da Ivan Juric alla sua squadra reduce dal buon pareggio interno di sabato pomeriggio con la Lazio, il Genoa è tornato questa mattina ad allenarsi al Signorini di Pegli.



Per Burdisso e compagni l'obiettivo è quello di preparare al meglio la sfida di domenica sera in casa dei campioni d'Italia della Juventus.



In un clima decisamente più disteso rispetto a quello che si è respirato negli ultimi mesi, i rossoblu hanno dapprima analizzato davanti alla televisione quanto fatto contro la Lazio, poi sono scesi in campo per una seduta tattico-atletica, quindi, dopo la consueta partitella di fine allenamento, si sono ritrovati attorno al tavolo di Villa Rostan per pranzare tutti assieme.



Contro i bianconeri, Juric potrà riabbracciare Isaac Cofie, che ha scontato il turno di squalifica rimediato dopo l'ammonizione subita ad Udine, ma nel contempo dovrà rinunciare a Luca Rigoni, a sua volta incappato nelle maglie della giustizia sportiva.