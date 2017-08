Il futuro di Cristian Ansaldi è tutto nelle sue mani ma dalla sua decisione potrebbe dipendere il destino anche di altri giocatori di Serie A.



Dopo che Genoa ed Inter hanno trovato l'accordo per il trasferimento in prestito annuale con diritto di riscatto a favore dei rossoblù e parte dell'ingaggio corrisposto dalla società di Suning, tocca ora al laterale argentino decidere se accettare o meno la proposta di tornare in Liguria, dopo la negativa esperienza di un anno alla Pinetina, oppure tentare il riscatto con i nerazzurri nonostante la folta concorrenza.



Il secondo sbarco di Ansaldi a Pegli consentirebbe al 30enne di Rosario di riconquistarsi una maglia da titolare, nonostante il suo ritorno in rossoblù non sia più collegato all'eventuale partenza di Diego Laxalt verso Bergamo. La cessione dell'esterno uruguaiano all'Atalanta appare ora meno certa rispetto a qualche giorno dopo che la Juventus, per bocca del suo amministratore delegato Beppe Marotta, ha annunciato di voler rinunciare almeno per il momento a riportare Leonardo Spinazzola in bianconero. Nonostante su Laxalt continuino a registrarsi gli interessi provenienti dalla Premier League, l'ipotesi che possa restare a Genova almeno un altro anno si fa ogni giorno più concreta.



A partire, casomai, potrebbe essere l'altro esterno in forza ad Ivan Juric, il serbo Darko Lazovic. Richiesto a gran voce dal connazionale Sinisa Mihajlovic al Torino, l'ex Stella Rossa potrebbe lasciare libera la corsia di destra del centrocampo rossoblù proprio ad Ansaldi.