Genoa-Inter (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 25esima giornata di campionato in Serie A dopo Udinese-Roma e Chievo-Cagliari. Spalletti rilancia Candreva (a sinistra) e dà fiducia al giovane Karamoh, decisivo domenica scorsa col Bologna e in parte anche all'andata a San Siro quando causò l'espulsione di Taarabt oltre alle ammonizioni di Migliore e Zukanovic in occasione del suo esordio in maglia nerazzurra. Assenti Miranda, Perisic e Icardi. Ranocchia (capitano) e Gagliardini preferiti ai due acquisti di gennaio Lisandro Lopez e Rafinha. Dall'altra parte Ballardini deve fare a meno degli infortunati Izzo, Miguel Veloso e Giuseppe Rossi. Titolari i tre ex nerazzurri Laxalt, Bessa e Pandev. Arbitra Fabbri.