Intervento ok pre Mattia Perin al ginocchio e tempi di recupero più rapidi del previsto. Il portiere del Genoa è stato operato oggi a Roma, come comunicato dalla società rossoblu sul proprio sito ufficiale: Il Genoa Cricket and Football Club comunica che è perfettamente riuscito l’intervento eseguito oggi a Villa Stuart dal professor Mariani con la sua équipe, a seguito dell’infortunio riportato dal portiere Mattia Perin durante l’incontro con la Roma. L’operazione a cui ha assistito il medico sociale dott. Marco Stellatelli, improntata alla ricostruzione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro, ha dato esito positivo e nei prossimi giorni è previsto l’inizio del percorso riabilitativo presso la stessa clinica specializzata nei recuperi. A nome di Mattia Perin la società ringrazia quanti hanno fatto pervenire i propri messaggi di stima e incoraggiamento per una pronta guarigione".



TORNA IN TRE MESI - Nessun comunicato ufficiale sui tempi di recupero, ma a dare un'indicazione ci pensa il professor Mariani a Premium Sport: "L'intervento è riuscito, il recupero stavolta sarà più rapido. Ci vorranno circa tre mesi".