A pochi giorni dal 50° compleanno di uno dei campioni più amati di sempre del calcio italiano, anche Armando Izzo ha deciso, a modo suo, di rendere anch'egli omaggio a Roberto Baggio.



Impegnato in questi giorni nello stage con la Nazionale azzurra di Giampiero Ventura, il difensore del Genoa ha postato nelle scorse ore sul proprio profilo Instagram la seguente frase: "Se sei umile non hai paura di imparare. Se sei umile non hai mai problemi ad affrontare sfide. Gli arroganti hanno paura del futuro, gli umili lo cercano. Se vuoi essere qualcuno nella vita devi essere umile".



Una citazione estrapolata proprio dal Divin Codino, uno che di pagine importanti con la maglia azzurra ne ha scritte parecchie, pur non perdendo mai la propria umiltà.