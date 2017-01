Dopo il rientro a notte fonda dalla capitale, il Genoa si è ritrovato al Signorini per riprendere la preparazione a gruppi differenziati, per assecondare le diverse esigenze. Non si ferma intanto l'emergenza che sta colpendo l'organico falcidiato dalle assenze.



Izzo è in ospedale per un attacco di gastroenterite virale: salvo complicazioni il difensore verrà dimesso venerdì mattina. A riposo è rimasto inoltre Simeone per i postumi della sindrome influenzale che lo aveva messo fuori gioco per il match allo stadio Olimpico.



Venerdì la squadra sosterrà una seduta a porte chiuse, che sarà bissata nella giornata di sabato in occasione della rifinitura.