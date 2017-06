Il difensore del Genoa, Armando Izzo ha dichiarato a Sky commentando la sua squalifica per calcioscommesse ridotta a 6 mesi: "Ho vissuto un momento molto difficile, è stato un anno in cui ho pensato che poteva finire tutto quello che avevo costruito. Ma ora voglio guardare avanti e ripartire dalle cose buone, da tutte le persone che mi sono state vicine, da mia moglie ai miei figli, da mia mamma al mio procuratore".



"Ho puntato molto su di me, sapendo che avevo dei figli, dei fratelli, una mamma che avevano bisogno di me e so che col sacrificio e l'impegno si può andare lontano. Ora voglio riprendermi tutto quello che ho perso, sono uno che non molla mai, mi piace combattere e metterci la faccia".



"A Scampia mi legano tanti bei ricordi e voglio ripartire da quelli, non voglio guardare al passato ma pensare al presente. Napoli è tutto per me, è la mia vita, faccio sempre un sospiro di sollievo quando torno perché qui mi sento a casa, a mio agio, è una cosa indescrivibile. Solo chi non vive qui non può capire tante cose. Napoli non è solo la parte brutta, ma anche tante belle persone che hanno un grande cuore".