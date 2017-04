Il difensore napoletano in forza al Genoa, Armando Izzo, è stato squalificato per 18 mesi. La condanna in primo grado è giunta dal Tribunale nazionale federale, per omessa denuncia nella tentata combine di due gare ai tempi dell'Avellino.Su Instagram ha reagito così: postando una foto dove si allaccia le scarpe da calcio, pronto a continuare gli allenamenti, nell'attesa che la pena possa subire uno sconto. In seguito poi la foto è stata rimossa dal suo profilo, ma resta la frase scritta pochi giorni fa: " Quando soffri può sembrarti che questa sofferenza duri per sempre, ma,sii certa , non sarà così., nessuno inverno dura per sempre".