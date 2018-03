Nuovo stop fisico per Armando Izzo.



Il difensore del Genoa, reduce da quasi due mesi di assenza forzata dai campi di gioco, si è nuovamente fermato questa mattina nel corso del primo allenamento giornaliero sostenuto dal Grifone a Pegli. Per lui si parla di affaticamento muscolare, un guaio di lieve entità almeno all'apparenza che dovrebbe impedirgli di scendere in campo sabato contro la Spal e magari anche martedì con il Cagliari ma non metterne a rischio la presenza contro la Sampdoria nell derby del prossimo 7 aprile.



In compenso Davide Ballardini può sorridere per il pieno rientro in gruppo di Adel Taarabt che sembra essersi lasciato definitivamente alle spalle la distorsione alla caviglia rimediata nel corso della scorsa settimana.