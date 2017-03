In campo, sabato sera, è stato uno degli ultimi rossoblu ad alzare bandiera bianca. Questo non ha tuttavia impedito al Genoa di uscire sconfitto dalla sfida stracittadina con la Sampdoria.



Lontano dai microfoni, Armando Izzo ha voluto affidare al proprio profilo Instagram tutta la propria delusione per l'esito della gara più importante dell'anno: "Non doveva andare andare così - ha postato il numero 5 rossoblù - un'atmosfera magica, una tifoseria da pelle d'oca. Era troppo importante per me, come lo era per voi. Avrei voluto che questa tristezza e questo magone fossero felicità, gioia e soddisfazione per voi. Ci ho messo il cuore ma non è bastato, volevo ripagare il vostro amore nei miei confronti con una vittoria".



Izzo ha poi voluto ribadire la propria fedeltà al Grifone chiudendo il post con una frase inequivocabile: "Resta l'amore per questi colori e l'orgoglio di essere genoano. FORZA GRIFONE"