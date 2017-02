Ieri sera un bel concerto al Carlo Felice, il teatro dei grandi artisti, domenica pomeriggio la presenza sugli spalti del Ferraris per aiutare il Genoa a modo suo.





GASPERINI - La due giorni genovese di Jack Savoretti, cantautore londinese con profonde radici liguri e una passione smisurata per i colori rossoblu, è trascorsa tra grandi emozioni. Più musicali che calcistiche, a dir la verità. Visto che neanche il gran gol di Ntcham all'ultimo secondo della gara con il Bologna sembra aver entusiasmato più di tanto l'artista inglese: “Io continuo ad essere follemente innamorato di Gasperini – ci ha rivelato Jack in esclusiva – pensa che ancora oggi sul mio profilo Whatsapp ho la foto mia assieme a lui. So che ci sono stati dei problemi con Preziosi che l'hanno costretto a cambiare aria. Ma sto anche vedendo quello che sta facendo a Bergamo e dico che io ci avrei pensato due o tre volte prima di mandarlo via”.



JURIC - Pensare che fino a qualche settimana fa, Savoretti riteneva che la sua infatuazione per il Gasp potesse essere sostituita degnamente da quello che tutti indicavano come il suo allievo prediletto nonché erede naturale: Ivan Juric. “Ho avuto modo di conoscerlo personalmente la scorsa estate, durante un mio concerto a Portofino – ha raccontato il cantante - e mi ha subito trasmesso sensazioni molto positive. Si vedeva che era entusiasta di essere approdato al Genoa ed aveva grandi idee. All'inizio ha fatto anche un gran bel calcio, vincendo partite in maniera memorabile, come contro la Juve o il Milan. Poi però, per diversi motivi, si è perso ed ultimamente era palese che qualcosa si fosse inceppato. Peccato, avrebbe meritato maggior fortuna”.



RICETTA ANTICRISI - Il presente ora si chiama Andrea Mandorlini, un allenatore non troppo gradito dalla piazza ma al quale le referenze positive non mancano. Potrebbe essere lui l'uomo giusto per uscire dalla lunga crisi che attanaglia i rossoblu? “Il momento è davvero nero – ha concluso Savoretti – e onestamente non so come se ne possa uscire. Però conto sullo spirito di un gruppo che con un nuovo allenatore si può finalmente ricompattare e rilanciare”.



TIFOSI - Un po' a sorpresa il cantante italo-britannico dice di sentirsi in parte responsabile per il difficile momento attraversato dal suo Grifone: “Un po' di colpa è anche mia – dice serio – che in questi mesi l'ho trascurato e non sono potuto stargli molto vicino. Ultimamente ho avuto un sacco di impegni lavorativi che mi hanno impedito di venire allo stadio, pur seguendo le partite in tv. Domenica però sono finalmente riuscito ad andare e forse la mia presenza ha portato un po' di fortuna ai ragazzi. A tal proposito mi rivolgo ai tifosi: capisco la loro rabbia dei tifosi ma in momenti del genere bisognerebbe cercare di essere tutti uniti e uscire assieme da questa situazione”.