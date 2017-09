Questa sera Ivan Juric si gioca molto del suo futuro rossoblu.



La permanenza del tecnico croato sulla panchina del Grifone sembra infatti indissolubilmente legata al risultato che la sua squadra otterrà contro il Chievo.



Nonostante le smentite arrivate nei giorni scorsi sia da parte del presidente Enrico Preziosi che dal direttore sportivo Mario Donatelli, un ulteriore passo falso del Genoa, che finora ha raccolto appena un punto nelle prime quattro uscite di campionato, potrebbe rappresentare il capolinea per Juric.



Al suo posto verrebbe chiamato Massimo Oddo, in vantaggio nelle preferenze della dirigenza genoana rispetto all'ex sampdoriano Walter Mazzarri, frenato più che dal passato blucerchiato dalle alte richieste economiche. Non è da escludere tuttavia che anche in caso di nuova sconfitta per il Genoa questa sera, a causa dell'estrema vicinanza di impegni Juric possa rimanere al suo posto almeno fino a domenica quando il Grifone farà visita all'Inter in quel di San Siro.