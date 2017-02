In caso di mancata vittoria del Genoa domenica prossima a Pescara, contro l'ultima squadra della Serie A, il destino di Ivan Juric sarebbe segnato.



Ormai traballante da diverse settimane, la panchina del tecnico croato potrebbe subire uno scossone definitivo all'Adriatico. Tra i nomi dei papabili sostituti nei giorni scorsi si era fatta largo l'ipotesi di un nuovo ritorno di Davide Ballardini, già per due volte in passato alla guida del Grifone.



Ad avvalorare la tesi di un avvicendamento tra Juric ed il tecnico romagnolo era stata la presenza dello stesso Ballardini sulle tribune del Ferraris dieci giorni fa, in occasione della gara interna tra il Genoa ed il Sassuolo.



L'ex allenatore di Cagliari e Lazio, però, in questa stagione ha già guidato il Palermo, ad inizio campionato, per tanto fino a settembre non potrà più guidare nessun'altra squadra di Serie A. A spiegarlo è stato lui stesso dalle colonne di Repubblica: "Ero a Genova solo per il piacere di incontrare alcuni amici con i quali, prima di andare allo stadio, ho pranzato assieme. Purtroppo lasciando il Palermo dopo solo due giornate di campionato mi sono condannato ad un anno sabbatico, però la dignità non ha prezzo".



Ballardini ha poi parlato anche dello stato di salute del Genoa attuale: "Il mio consiglio è quello di restare sereni e tranquilli, visto come marciano quelle dietro. Chi è a 24-25 punti si può già considerare salvo".