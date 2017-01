Certo non lo ha detto esplicitamente, ma le parole espresse da Ivan Juric nel post-gara di Genoa-Roma se non sono una stroncatura nei confronti dell'attuale mercato rossoblu ci vanno molto vicino.



Aldilà di Pinilla, il tecnico croato ha espresso infatti più di una perplessità sull'immediata affidabilità dei giocatori acquistati fin qui dal Grifone, in particolare i due giovani provenienti dalla Serie B: "Beghetto - ha affermato l'allenatore genoano - si è presentato molto bene ma non può essere ancora pronto. Ha bisogno di lavorare con noi e crescere per almeno sei mesi per adattarsi a ritmi della Serie A perché viene da categorie inferiori. Morosini invece è indietro negli allenamenti, essendo stato tanto fermo nelle ultime settimane, ma si vede che è più pronto di Beghetto. Anche però lui bisognerà aspettarlo un po'".



Altre perplessità, almeno nell'immediato, Juric le mostra anche per quello che a breve sarà ufficializzato come il prossimo acquisto dei rossoblu: "Pure per Taarabt ci vuole tempo. Ha talento ma non gioca da diciotto mesi, un'eternità. E' chiaro che lavoreremo un po' con lui per averlo in forma il prima possibile ma senza fretta. D'altronde ha firmato un contratto da un anno e mezzo, segno che anche lui sarà un investimento a lungo termine".



Diversa, come detto, l'impressione su Pinilla: "E' venuto qui con la giusta voglia - ha detto Juric - si è presentato bene anche dal punto fisico, l'ho visto in forma e asciutto, segno che ha voglia di fare bene. Gli manca solo il ritmo partita. Credo che possa giocare in coppia con Simeone, come ci poteva giocare Pavoletti, pur avendo altre caratteristiche rispetto a Leonardo".