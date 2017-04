Si rimpolpa lo staff tecnico che aiuterà Ivan Juric nel disperato tentativo di rianimare un Grifone in crisi profonda.



L'allenatore croato, ritornato lo scorso lunedì alla guida del Genoa dopo l'esonero patito a febbraio, ha infatti chiesto all'ex compagno di squadra, proprio in maglia rossoblu, Matteo Paro di entrare a far parte della sua squadra di collaboratori.



Lo scorso anno l'ex centrocampista della Juventus fu chiamato proprio da Juric per giocare in Serie B nel Crotone, nella stagione della storica promozione in A dei calabresi. Quella in riva allo Ionio è stata anche l'ultima esperienza da calciatore per Paro che a fine anno ha appeso gli scarpini al chiodo anche a causa dei numerosi guai fisici che ne hanno condizionato una carriera senza dubbio sfortunata.



Da oggi per lui inizia una nuova avventura.