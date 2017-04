Il Genoa è atteso dal proibitivo impegno contro la Juventus in trasferta. Ivan Juric ha provato comunque a caricare i rossoblù in vista dell'impegno: "All'andata la partita perfetta? Rispetto ad allora ci mancano alcuni giocatori, penso anche ad Izzo, però voglio ci sia in campo una squadra libera. Juventus distratta? Hanno una mentalità tale da non avere cali, penso troveremo una squadra motivata". Sui singoli: "Morosini non ci sarà, Pandev ha recuperato. Pinilla e Rigoni sono squalificati. L'assenza di Rigoni? Ancora oggi ho provato qualcosa, ma penso che andrò su Ntcham, gli darò un po' più spazio per muoversi. Simeone? Penso che contro la Lazio avrebbe potuto fare anche meglio, ha segnato ma può fare di più. Veloso già in condizione per tenere una partita intera? Non giocava da Palermo, con la Lazio ha fatto sessanta minuti tirati, vedrò quanto dura e spero ritrovi la condizione fisica. Cataldi ancora non ha detto espresso il suo valore? Lui per me sta crescendo, anche con la Lazio ha fatto mezz'ora con personalità, penso non sia facile inserirsi poi. Ha grandi probabilità di giocare domani e sono sicuro farà bene". In chiusura una battuta su un possibile risultato positivo a Torino: "Se ci crediamo? È una partita di calcio, sapendo che sono molto favoriti, ma é una partita di calcio. Non andiamo li battuti, sono fiducioso si possa fare una buona partita".