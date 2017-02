L'allenatore del Genoa Ivan Juric ha parlato a Premium Sport dopo la sconfitta col Napoli: "La squadra ha fatto molto bene nei primi 30’, abbiamo concesso poco nel primo tempo. Nella ripresa non siamo riusciti più a giocare e con loro se ti difendi soltanto subisci. La perdita di Veloso sicuramente ci ha tolto la possibilità di sviluppare quel gioco che poteva mettere in difficoltà il Napoli. I ragazzi lavorano bene nelle ultime settimane, sto vedendo la squadra nel modo giusto. Il primo tempo mi dà grande fiducia, dispiace aver perso per infortunio due giocatori fondamentali per noi. Nei momenti difficili bisogna stare vicini alla squadra, gennaio è stato un periodo difficile ma adesso stiamo lavorando molto bene. Le prossime partite sono decisive per noi. Rivoluzione di gennaio? Serve tempo per integrare i nuovi, perché devi anche giocare le agre, non è come in estate che hai tempo di lavorare. Abbiamo bisogno di lavorare insieme, sono sicuro che ne usciremo insieme. Quando non fai punti perdi un po' di sicurezza, è normale. Penso che il Napoli sia superiore a livello di gioco al Real Madrid, è una squadra che incanta. È bellissimo da vedere, allenata alla perfezione. Credo che abbia le stesse possibilità del Real di passare il turno".