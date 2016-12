Ivan Juric, allenatore del Genoa, ha parlato a Radio Rai dopo la sconfitta contro il Toro: "Anche dopo il gol subito abbiamo fatto bene. Negli ultimi minuti siamo calati. Difficile commentare una partita stradominata ma non siamo riusciti a concretizzare. Abbiamo preso gol su un calcio piazzato. Sconfitta immeritata, potevamo vincere 4-0 a fine primo tempo. Raccogliamo poco rispetto a quello che facciamo. Pellegri ? Al di là di una mossa della disperazione, con questo gesto volevo dare un premio al settore giovanile. La mia idea è che non sia pronto assolutamente, ha bisogno di due anni di lavoro per diventare attaccante del Genoa. Sia io che Stellini lavoriamo su di lui in sintonia, pensiamo possa diventare un calciatore importante per la nostra società. C'è stato un comportamento vergognoso dei raccattapalle: palloni che spariscono, e così via. Non va bene".