Ivan, allenatore del Genoa, ha parlato alla vigilia della sfida contro la Roma di domani. Queste le sue dichiarazioni: “Abbiamo perso due grandi giocatori che negli ultimi due anni hanno fatto bene. Sono contento per loro perché sono andati in due grandi squadre. Contento per loro, un po' meno per noi. I nuovi arrivi sono un po' indietro. Penso che a livello di gioco le ultime partite sono stati ottime. La squadra l'ho trovata carica, spero che siamo più cinici e concreti.. Quest'ultimo, che finora ha giocato in un ruolo diverso, deve cambiare mentalità giocando più indietro. Simeone è cresciuto molto, abbiamo molta fiducia in lui. Dubbi di formazione? No. Penso che in questo momento sia importante non inventarsi molto. Saremo molto offensivi, però preferisco questo rispetto ad andare ad adattare qualcuno".- “Mi sembra che ora, rispetto al passato, siano più attenti e più tosti nei particolari. Quest'anno c'è anche Dzeko, merito di Spalletti, che rende come dovrebbe. La Roma è una squadra che se sta bene ti fa male. Ha una qualità immensa in attacco e ha tanti modi per segnare. E' normale che faccia paura, devi sperare non sia al massimo“.- “Ci sono aspetti da migliorare, c'è ancora tempo. In questo periodo siamo pochi e chi è arrivato, sia Pinilla che Morosini, non sono in condizioni ottimali. Hanno bisogno di inserirsi. Veloso certamente non rientra questo mese. Non ci penso ancora.. E' tantissimo per un giocatore".- “Ninkovic specialmente ha poca esperienza però ha fatto molti passi in avanti. Ocampos va a corrente alternata".