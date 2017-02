"Sono un pirata ed un signore" cantava parecchi anni fa Julio Iglesias. Oggi quel ritornello si adatta benissimo ad Ivan Juric, detto appunto il Pirata di Spalato.



Il tecnico croato è stato l'unico a pagare dopo la pesantissima sconfitta incassata domenica dal Genoa a Pescara. Ma è stato anche l'unico a non finire nel mirino dei tifosi, inferociti con giocatori e dirigenti ma non con lui.



Anzi sono in molti a Genova a credere che Juric sia stato volutamente ammutinato dai propri ragazzi, con i quali il rapporto era ormai giunto ai minimi termini.



Un'ipotesi che però lo stesso allenatore dalmata tende ad escludere: "La squadra non mi ha giocato contro" avrebbe detto Juric ai giornalisti del Secolo XIX, dimostrando di mantenere anche nel momento più difficile della sua carriera quella signorilità che in molti in questi mesi hanno imparato ad apprezzare.