Con una salvezza ancora tutta da conquistare e nonostante i due anni residui di contratto ancora in essere con il Genoa, l'avvenire di Ivan Juric sulla panchina rossoblu è ancora tutto da scrivere.



Le energie del tecnico e della società al momento sono concentrate esclusivamente su questo intenso finale di stagione ma non appena la sorte del Grifone sarà definita, le due parti si sono ripromesse di incontrarsi per discutere del futuro.



Come è noto la permanenza dell'allenatore croato non è del tutto certa, soprattutto per via di rapporti non certo idilliaci con una parte dei vertici dirigenziali.

Ecco perchè, anche in caso di permanenza in Serie A, il Genoa starebbe pensando di affidare la panchina ad un nuovo tecnico. Nelle scorse settimane ci sono stati diversi contatti con Rolando Maran che a giugno dovrebbe liberarsi dal Chievo.



Nelle ultime ore tuttavia starebbe prendendo corpo una nuova ipotesi. Secondo l'edizione genovese di Repubblica gli uomini di Villa Rostan avrebbe fatto un sondaggio esplorativo con Rino Gattuso, proprio ieri matematicamente retrocesso in Lega Pro con il Pisa ma comunque protagonista di due grandi stagioni in Toscana nonostante le mille difficoltà incontrate.



Difficile però che, dopo la brutta avventura di quest'anno, Preziosi decida di riaffidare nuovamente la panchina del Genoa ad un tecnico privo di esperienza in Serie A come l'ex mediano di Milan e Nazionale.