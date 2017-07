Le continue giravolte di Ricardo Centurion, approdato al Genoa dopo un primo rifiuto, non sono state gradite troppo da molti tifosi rossoblù.



Tra chi si aspettava maggiore rispetto e una considerazione diversa da parte dell'ala argentina c'è anche il suo nuovo allenatore. Al termine dell'amichevole di sabato sera contro il Nantes, interpellato sull'argomento Ivan Juric si è infatti tolto qualche sassolino dalla scarpa: "Effettivamente a me è rimasto un po' qua il fatto che Genoa non sia stata la sua prima scelta" ha dichiarato il tecnico croato che poi ha spiegato come la maglia da titolare Centurion dovrà sudarsela: "Fisicamente è molto indietro. E' stato un mese intero in vacanza senza fare nulla. Dovrà lavorare parecchio per ritagliarsi il suo spazio. Però per me è un buon giocatore e se avrà la voglia giusta ha tutto per far bene".



Famoso per le sue punzecchiature nei confronti dei giocatori un po' svogliati, Juric non sembra aver perso l'occasione per far capire anche al Wachiturro cosa l'attenderà nei prossimi mesi.