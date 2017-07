Ivan Juric, tecnico del Genoa, parla al sito del club ligure dopo il sorteggio dei calendari di Serie A: "Prima o poi bisogna affrontarle tutte? Banale, ma è così. Abbiamo un inizio piuttosto difficile e anche stimolante. L’esordio con la trasferta di Sassuolo è un bel test contro una squadra che si sta molto rinforzando sul mercato per le disponibilità che ha e le risorse che sta investendo. Poi il debutto in casa contro i campioni d’Italia, è sempre una partita un po’ speciale. Al ritorno contro i bianconeri sarà la prima gara dopo la sosta prevista a metà gennaio. I derby alla dodicesima giornata vedranno in campo squadre già collaudate e questo è un bene. L’ultima interna la giocheremo invece nel nostro stadio contro il Torino come nell’ultimo torneo. Per il resto sono curioso di vedere la risposta del pubblico al turno di campionato prima di Capodanno. Una delle novità introdotte".