Ivan Juric, allenatore del Genoa, parla in conferenza alla vigilia del match con il Cagliari: "Più di ogni cosa, serve la vittoria. Quello che conta è il risultato. Perinetti? Lo conosco dall'esperienza di Palermo, è una figura molto gradita con cui ho un buon rapporto. Penso possa dare tanto alla società, perché è uno che sa lavorare. Il gioco del calcio dipende dalle qualità dei giocatori e Izzo, al rientro, è un elemento su cui puntare per le sue capacità in fase difensiva e propositiva. Deve ritrovare il ritmo partita, ha passato un brutto periodo, ma si è allenato bene. Lapadula? Non so se sia pronto. Ha fatto una settimana con noi, normale che non sia al massimo dopo tanto che non gioca. Ampliando le considerazioni sono mancati i risultati, però siamo rimasti sempre dentro ogni partita. Ogni gara è una opportunità per fare punti".