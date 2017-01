Allenamenti a porte chiuse e testa sulla lavagna alla ricerca di nuove soluzioni tattiche.

L'avvicinamento del Genoa alla sfida di domenica con la Fiorentina prosegue con tanti dubbi e poche certezze. Tra quest'ultime quella di avere un centrocampo totalmente da inventare.



Con Miguel Veloso, Luca Rigoni e da ieri anche Danilo Cataldi, bloccati in infermeria e con Olivier Ntcham sempre più ai margini della squadra, Ivan Juric si trova costretto a doversi inventare qualcosa per mandare in campo al Franchi una formazione degna di questo nome.



L'unica certezza in questo momento per il tecnico croato si chiama Isaac Cofie, ultimo sopravvissuto di un reparto falcidiato da infortuni e cessioni. Il ghanese non è in formissima e spesso viene beccato dal pubblico di Marassi per i suoi numerosi svarioni. Ma ad oggi è l'unico vero mediano abile e arruolabile dei rossoblu e pertanto la sua presenza contro i viola è praticamente scontata.



Più difficile capire chi lo affiancherà. L'ipotesi più plausibile prevede l'accentramento di Edenilson, che qualche volta ai tempi di Udine si era cimentato nel ruolo, peraltro senza grossi risultati. Un'altra soluzione potrebbe essere quella di avanzare Izzo, ma a quel punto si rischierebbe di perdere certezze anche in un reparto arretrato che già ha i suoi problemi. Appare poi improbabile un ripescaggio del figliol prodigo Ntcham, disastroso e deleterio nella sua ultima apparizione contro il Palermo.



Tutte soluzione che non convincono a pieno. Possibile quindi che Juric stia studiano un cambio di modulo che permetta l'inserimento del neo-acquisto Morosini. Con un 4-5-1, ad esempio, la difesa sarebbe più coperta e vicino a Cofie, schierato da interditore potrebbero agire proprio l'ex bresciano ed Edenilson.