Mister Juric ha mischiato le carte in tavola nell'allenamento odierno, non dando grandi indicazioni in vista della sfida di Cagliari che si giocherà alle ore 12.30 di domenica. Difficile però che il Genoa possa scendere in campo con una formazione molto diversa rispetto a quella dell'ultima gara di andata. Prosegue l'iter riabilitativo Miguel Veloso, fermo per infortunio, oltre a Perin, ieri operato a Villa Stuart a Roma con esito positivo e anche il difensore Biraschi. Domani ultimo allenamento settimanale questa volta a porte chiuse. Sabato poi la partenza alla volta della Sardegna. Lo riporta genoanews1893.