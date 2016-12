Il tecnico del Genoa Ivan Juric ha parlato oggi in conferenza stampa, prima del match contro il Torino. "Rincon lo provo oggi per la prima volta da quando ha questo problema alla schiena, non si è allenato negli ultimi dieci giorni e giocherà solo se starà bene - ha spiegato l'allenatore rossoblù -. Contro il Palermo ho visto un buon Genoa fino al minuto 87, poi ci hanno condannato due calci piazzati: Goldaniga non doveva saltare in terzo tempo, è stato un errore della nostra zona mista. Non è vero che abbiano mollato mentalmente, anzi nell'ultimo quarto d’ora ho avuto la sensazione che ci stessimo esaltando: abbiamo sbagliato molto tecnicamente, invece. Ntcham? Con lui non sono riuscito a fare un buon lavoro come con Lazovic. Mi prendo le colpe: è un mio fallimento, perché ha tutto per poter far bene. Izzo? Ieri l'ho provato anche davanti alla difesa, è un'idea, mi piace quando attacca".